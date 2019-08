Moda uomo autunno-inverno 2019-2020: la riscoperta della gentilezza

Non solo businessman ma anche colto e sensibile. E, ancora, generoso, amichevole, affidabile e capace, sicuro di sé. È l’uomo contemporaneo, mosso da valori profondi e fedele a radici forti, ad essere al centro della nuova campagna per l’autunno-inverno 2019-2020 di Boggi Milano. In particolare, questo nuovo capitolo appare improntato alla riscoperta della gentilezza, gemma nascosta da portare allo scoperto o tesoro ancora inesplorato. Come lo sono anche i cortili dei palazzi storici milanesi, location in cui sono ambientati gli scatti di Toni Thorimbert.