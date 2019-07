Moda maschile, come una camicia vi risolve sempre il problema

Italiano o francese? Alla coreana o alla cubana? La scelta della camicia da uomo passa inesorabilmente per le varie tipologie di collo. Guardando anche alle fantasie, la tendenza generale di questo periodo vede venire meno il predominio assoluto del mood tropicale a vantaggio di motivi più romantici. Sì ai fiori, alle stampe, alle righe e alle geometrie. Per non sbagliare, potete sempre optare per la tinta unita, che in estate si porta bene su qualsiasi modello di pantalone. Dato il caldo, basta alle giacche e attenti alle maniche corte: gli uomini solitamente le apprezzano ma per le donne è sempre una variante controversa...