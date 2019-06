Uomo, come vestire senza rinunciare all’eleganza (anche se fa caldo)

“Elegante devi esserlo ogni giorno” diceva Aldo Gucci, il maggiore dei figli di Guccio, fondatore della maison. Il guardaroba maschile, a tal proposito, sa andare oltre la stagionalità grazie anche a una continua attività di ricerca nell’ambito dei tessuti e delle consistenze, via via sempre più leggere e impalpabili. Le proposte più innovative, per gli amanti dello stile formale e sofisticato, vedono l’impiego di fibre naturali e fresche . Tra le novità assolute, nelle ultime collezioni, c'è l’uso del tensel, estratto dai tronchi dell’eucalipto, e il bambù, che hanno tra le proprietà quella di tenere la temperatura corporea di circa due gradi più bassa in estate . E addio ferro da stiro…

COSTRUZIONI LEGGERE - Giacche-maglie, polo e foulard: i tessuti scelti sono di qualità altissima e non si sgualciscono stando in valigia. Gli abiti sono caratterizzati da un mood fresco e naturale, senza ostentazioni. I colori guardano al mondo della natura, in particolare dei fiori e dei frutti: giallo, arancio, varie tonalità di blu. Sono anche mescolati a tinte neutre di grigio, varie sfumature di verde e di beige. Via libera anche alle righe, morbide e irregolari, e agli effetti mélange. Completano il guardaroba i pezzi realizzati nelle tinte più chiare: bianco, avorio o panna, per un tocco di luce.