Uomini e orologi, fascino e passioni: scegliere tra le ultime novità

In quest’era sempre più segnata dal dominio degli smartphone, sembrano aver perso posizioni nella classica degli indispensabili da avere con sé. Eppure, gli orologi al polso degli uomini non smettono di esercitare il loro fascino. Sono accessori sempre più legati allo stile di vita e alle proprie passioni. E, infatti, sono divenuti ormai dei veri e propri status symbol, non solo per i collezionisti . Ai segnatempo ci si appassiona e ci si affeziona. Iniziamo, allora, a vedere come orientarsi nella scelta di alcuni degli ultimi modelli arrivati sul mercato italiano…

COMBINAZIONI TRA ESTETICA E PERFORMANCE - All’avanguardia, realizzati con materiali non convenzionali, come il titanio e la ceramica hi-tech, e con il plus del design sempre più ricercato. Tra le novità ci sono, ad esempio, gli orologi ispirati ai 63 colori che compongono la Architectural Polychromy. I segnatempo raccontano anche passioni e personalità di chi li indossa e ormai hanno molteplici funzioni. Oggetti da collezionisti, grazie all’uso di tecnologie altamente innovative, garantiscono chiarezza e leggibilità, compreso al buio. Quelli automatici sono in grado di offrire un’autonomia lunghissima, fino a 70 ore. Sempre molto apprezzati sono poi quelli legati allo sport, dal mondo della subacquea a quello dell’automobilismo. Compagni per l’allenamento in palestra e outdoor, gli smartwatch consentono ormai di effettuare anche pagamenti contactless e si avvalgono del supporto di diversi sistemi di navigazione satellitare.