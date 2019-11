Moda uomo, com’è sexy il velluto! In autunno si porta così Italy Photo Press 1 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Morbido, sensuale, avvolgente, di grande fascino. Elegante ma anche molto versatile, il velluto è protagonista anche sulle passerelle di questo autunno-inverno. Giacche e pantaloni, camicie e abiti per le serate più glam, detta la linea e fa tendenza. Molto amato dalle star, non passa praticamente mai di moda. Emblema di ricchezza e preziosità, proposto scuro o nei colori più sgargianti, non teme il corso del tempo e si pone, a tutti gli effetti, tra i grandi classici di ogni stagione. Ispira calore e protezione ma anche voluttuosità e seduzione. Deriva dal latino ‘vellus’: vello, appunto, coperto di pelo. E le sue origini si perdono nei tempi, lungo le rotte della leggendaria Via della Seta. Magnetico e intrigante, piacevole al tatto e anche alla vista, dona luminosità grazie ai suoi riflessi cangianti. E non c’è praticamente guardaroba maschile che non possa contemplarlo.