Moda uomo, finalmente i pantaloni si portano comodi: come abbinarli

METTETEVI COMODI! - Leggermente ‘over’, sulle passerelle se ne sono visti dai più sportivi e pratici a quelli che strizzano l’occhio alla classicità, con tanto di pinces e riga al centro. Non manca, certo, qualche concessione per i più estroversi, come si vede dai lucentissimi modelli in lamé. I pantaloni per questa stagione, e in vista del freddo, si abbinano bene con i bomber e le giacche corte, con i cardigan e sotto i trench. Il taglio dritto, la leggera svasatura alla caviglia, li rendono anche molto versatili in fatto di calzature da indossare: si sposano bene con le sneakers ma anche con anfibi e scarponcini.