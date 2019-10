Moda uomo, giacche di pelle e bomber: i modelli a cui non rinunciare Afp 1 di 11 Ansa 2 di 11 Afp 3 di 11 Afp 4 di 11 Afp 5 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 11 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Facili da indossare (e da abbinare), comode, adatte un po’ a tutte le occasioni. Tra le giacche preferite dagli uomini ci sono sicuramente quelle casual. Tra le più amate in assoluto, figurano sempre quelle in pelle, che non conoscono il passare del tempo. Veri e propri ‘must have’, vanno oltre le mode del momento, ben accompagnate anche dai bomber e dalle varianti scamosciate. Presenti un po’ in tutti i guardaroba maschili, si sposano a meraviglia con l’abbigliamento ‘easy to wear’, facile da portare, e riescono a spezzare ed alleggerire anche la rigidità dei look più formali. Sono tornate alla ribalta anche sulle passerelle di questa stagione: di medio peso, sono perfette per le temperature autunnali, funzionali e versatili.