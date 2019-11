Uomo, primo appuntamento: look e profumi per accendere la passione

Sono i particolari a fare la differenza. Questo vale sempre ma, in particolare, soprattutto nelle occasioni speciali, come può essere il primo appuntamento . Dalla scelta dell’outfit più adatto agli accessori, che rappresentano quel qualcosa in più, fino alla fragranza che può aggiungere il tocco finale e accendere la passione. Che si preferisca un’eleganza moderna oppure un’immagine più audace, partiamo dalle dritte sul look…

PER FAR SCOCCARE LA SCINTILLA – Il primo consiglio è quello di vestirsi con cura ma non esageratamente eleganti, soprattutto se il luogo scelto per l’incontro è piuttosto informale, come può essere un cinema o un caffè. Allo stesso tempo, è vietato anche presentarsi in outfit troppo ‘rilassati’ o sciatti: significherebbe che non viene attribuita alcuna importanza all'appuntamento. Il rischio, in entrambi i casi, è di creare distanza. La naturalezza e la spontaneità sono carte vincenti ed è sempre valida la regola del sano equilibrio d’insieme. Suggerimento utile potrebbe essere anche quello di rifinire il look con un accessorio che racconti di voi o che possa incuriosire o costituire uno spunto per fare conversazione.



PER ACCENDERE MOMENTI SPECIALI – Non solo la scelta dell’outfit, anche quella del profumo è fondamentale per lasciare il segno durante un incontro fuori dall’ordinario. Tra le novità del periodo, spiccano fragranze preziose, in edizione limitata, sensuali e penetranti grazie a note speziate e legnose, che rivelano mascolinità. Tra i componenti su cui puntare, vanno per la maggiore il bergamotto, il vetiver e il patchouli. Trovano spazio anche lo zafferano, il timo, il cuoio e la davana fresca, erba aromatica nota per avere proprietà afrodisiache. In ascesa, poi, le fragranze ‘di coppia’, dedicate anche a lei, dalle declinazioni più morbide e fiorite.