Moda donna, la cravatta è l'accessorio del 2023: come indossarla

Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli da Parigi, dove ha presentato "Black Tie", la collezione uomo e donna per il prossimo autunno inverno, ha dato l'ennesima lezione su come guardare il mondo senza pregiudizi e superare ogni barriera, fisica e mentale. In passerella, il rilancio di un grande classico, che subito diventa l'accessorio "cult" di questo 2023 .

La cravatta proposta da Piccioli per Valentino è sottile e monocolore, nera o bianca. Protagonista di ogni look, si indossa in tutti i momenti della giornata: sulla camicia (certo), annodata al colletto di abiti eleganti, tra le ruches, con gli shorts e con le gonne. Emblema dell'abbigliamento maschile, diventa genderless, liberandosi da ogni connotazione e segnando un ulteriore passo in avanti verso un guardaroba sempre più condiviso tra lui e lei.