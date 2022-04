Moda, Coachella Festival 2022: i look che spopolano e i trend futuri

Una fucina di idee.

Una fonte inesauribile di ispirazioni. Era tanto mancato il Coachella, l’evento che forse più di ogni altro detta la linea in fatto di tendenze future . Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, questa edizione 2022 del Festival musicale che si svolge a Indio, in California, ha aperto i battenti dallo scorso weekend e prosegue fino a domenica 24 aprile. Occhi puntati sugli artisti sul palco ma, in fatto di look, soprattutto sul pubblico …