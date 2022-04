Pasqua e Pasquetta: dalla moda di primavera look e spunti da copiare

Pasqua e Pasquetta offrono lo spunto per guardare alla moda cogliendone anche il lato più giocoso . Le ispirazioni arrivano dalle sfilate di primavera e dai trend del momento, che fanno leva su colori vivaci e sulle fantasie che mettono allegria. È una vera a propria tendenza in ascesa e si chiama “ dopamine dressing ”.

Beauty tips, sopracciglia “da celebs”: come averle piene e definite

Pandora, charm pendente Albero Arcobaleno Vetro di Murano | Il gancio reca l'incisione “Life is wonderful” (La vita è meravigliosa)

Pasqua e Pasquetta: look da copiare e sorprese speciali da trovare nell'uovo

Pandora, charm pendente Albero Arcobaleno Vetro di Murano | Il gancio reca l'incisione “Life is wonderful” (La vita è meravigliosa)

FIORI, COLORI... E SORPRESE DA TROVARE NELL'UOVO

un pizzico di audacia

- Spensieratezza, divertimento e. In passerella si sono visti anche abiti caratterizzati da buffi conigli dalle lunghe orecchie, agnellini di peluche portatutto e borse in paglia, che rimandano alle gite fuoriporta, a un tempo da trascorrere tra picnic e scampagnate all'aria aperta e in compagnia.