Moda donna, trend primavera estate 2022: bentornata minigonna

Tanto è passato, infatti, da quel 1963. L'anno in cui la stilista inglese Mary Quant ha avuto per prima l'intuizione di dare una bella sforbiciata agli orli delle gonne delle donne "di due pollici sopra il ginocchio". È nata così la minigonna, capo da subito amatissimo anche per il grande valore simbolico.

AMATISSIMA DA SEMPRE - La mini-skirt è infatti divenuta anche un simbolo di emancipazione femminile. Al punto che dal 2015 è stata istituita la Giornata mondiale della minigonna, che cade ogni 6 giugno. "Must have" che non risente del passare degli anni, è tra i trend più forti lanciati dalle passerelle anche per la prossima primavera estate.