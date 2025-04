Camilla, Kate, Lady Diana: abito a pois, il più amato dalle royals

Discreti quelli di Camilla, quasi una costante per Kate Middleton, colorati e "di rottura" nei look di Lady Diana. Gli abiti a pois sono una cifra stilistica delle royals britanniche. L'ultima ad indossare i "polka dots" è stata la regina consorte, nel corso della sua visita di Stato in Italia nei giorni scorsi accanto al marito, re Carlo III. Un modo per affermare la propria personalità.