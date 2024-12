Kate Middleton regina del Natale: la sua masterclass di stile

Dagli outfit impeccabili di Catherine non si può che prendere spunto, soprattutto quando si ha a disposizione un budget low cost. Dal rosso alle fantasie tartan, dal burgundy – “must have” di stagione – al verde militare: colori e fantasie sono dei classici intramontabili ma quello che rende esemplare lo stile di Kate Middleton è l’upcycling, ovvero la tendenza ad apportare piccole modifiche ad abiti già indossati per riattualizzarli e ravvivare il look. Come le cinture di tessuto annodate al collo invece che alla vita, i soprabiti rimodellati, il grande fiocco di velluto nero apposto sul cappotto rosso indossato in occasione dell’ultimo concerto di Natale, nato in realtà come fermaglio per i capelli e dal costo di circa 20 sterline.