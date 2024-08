La "rivincita" di Beatrice di York: è lei la royal più elegante

Primogenita di Andrea, duca di York, e di Sara Ferguson, sorella di Eugenia, Beatrice Elizabeth Mary è la nona nella linea di successione al trono del Regno Unito. Nel 2020 ha sposato in gran segreto, con una cerimonia intima e riservata, Edoardo Mapelli Mozzi, aristocratico di origini bergamasche, da cui l’anno successivo ha avuto la sua bambina, Sienna Elizabeth. Lo scorso luglio, in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio, le ha dedicato parole dolcissime dal suo account su Instagram: “Ogni giorno è così speciale con te. Ti amo così tanto”.



I look impietosamente bocciati - Di Beatrice in passato hanno suscitato critiche al vetriolo alcuni suoi outfit indossati durante le occasioni ufficiali. Basti pensare che certa stampa paragonò lei e sua sorella Eugenia alle sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa, in occasione del matrimonio del loro cugino, il principe William, con Kate Middleton nel 2011. E il Times ritenne che il cappellino color carne scelto dalla stessa Beatrice per quella cerimonia ricordasse le tube di Falloppio (copricapo che poi finì all’asta su eBay per beneficenza su iniziativa della stessa proprietaria, che fronteggiò così le critiche con intelligenza e autoironia). Quel tempo è ormai alle spalle e a mettere definitivamente a tacere le malelingue ci ha pensato ora il Tatler.



La trasformazione di Beatrice - Il cambiamento del look della principessa è stato attribuito alla sua nuova stilista, Olivia Buckingham, che ha inserito nel guardaroba abiti glamour visti sulle passerelle e altri di ispirazione vintage. A questo proposito, vale la pena ricordare che Beatrice ha indossato per il suo matrimonio un vestito appartenuto a sua nonna, la Regina Elisabetta. Dando così il via al ritorno degli abiti da sposa vintage.