Lady Diana, lo stile che ha rivoluzionato il protocollo reale

A 25 anni dalla sua scomparsa, la stella dell'indimenticata (e indimenticabile) principessa del Galles non smette di brillare. La moda per lei è stata un linguaggio, un modo per comunicare , per suscitare empatia e guadagnarsi un suo spazio, per dare abito alla sua personalità.

FASHION ICON - Lady Diana ha

rivoluzionato il protocollo reale inglese

le fantasie allegre e vistose

ha dettato la linea anche in fatto di make up e hair look

un'antesignana dello street style

e la rigidità dei cerimoniali anche con le scelte dei suoi outfit. Gli abiti neri e piuttosto scollati indossati nelle occasioni ufficiali (suscitando la riprovazione del principe Carlo), i pois e le calze colorate, le gonne sopra il ginocchio, i pantaloni,, i ciclisti e le mise sportive. Nei sedici anni intercorsi tra il fidanzamento con il primogenito della regina Elisabetta, nel 1981, e il tragico incidente stradale che le è costato la vita a soli 36 anni, il 31 agosto del 1997, i suoi tagli di capelli sono ancora copiatissimi ). Ha supportato e dato spazio agli stilisti emergenti ( il suo abito da sposa è stato disegnato da David ed Elizabeth Emanuel , allora praticamente talenti emergenti), è stata in un certo senso

SEMPRE AVANTI

riadattava i suoi vestiti

seconda vita anche ai gioielli

la sua femminilità, il fascino e la sensualità

tra le icone di stile più influenti

- Lady Diana ha anticipato comportamenti che oggi definiremmo sostenibili e consapevoli:a seconda delle occasioni per poterli indossare di nuovo, facendone modificare ad esempio le maniche o le lunghezze. È addirittura riuscita a rivisitare e a dare unadella Corona e a quelli che riceveva in dono: ha "trasformato" infatti la spilla con l'enorme zaffiro avuta dalla regina madre in una collana con sette fili di perle e il girocollo di diamanti e smeraldi della regina Mary in una coroncina da infilare tra i capelli, così come il cinturino di un orologio regalatole dal principe ereditario dell’Arabia Saudita. A imprimere una svolta al suo stile e a dargli un’impronta più personale ha sicuramente influito il divorzio da Carlo: risale a quel periodo la sua amicizia con Gianni Versace , che ha realizzato per lei creazioni in grado di mettere in risalto. Dai look azzeccati a quelli meno riusciti, è sicuramentedi tutto il XX secolo.