Moda, l'abito a pois: come indossare un "evergreen" amatissimo

La versione più classica vede i "polka dots" su sfondo neutro (bianco, blu, nero) ed è un vera e propria ode al bon ton. I look più chic chiamano ballerine e Mary Jane con tacco comodo e cinturino alla caviglia. Indimenticabile il modello indossato da Julia Roberts sul set di "Pretty Woman": pois bianchi su fondo marrone, cappello di paglia con fascia abbinata al vestito, guanti e scarpe décolleté bianchi.



Che scarpe indossare con un vestito a pois? - Con il fondo colorato dell'abito si può sicuramente osare di più, giocare con gli accessori e rendere l'outfit casual. È importante, però, non esagerare e mantenere un certo equilibrio, essendo questo genere di fantasia già abbastanza protagonista di per sé. Via libera ai sandali, alle friulane, alle espadrillas, alle scarpe da tennis in tela. Le camicie a pois sono un'opzione versatile, essendo facilmente abbinabili tanto ai pantaloni eleganti quanto ai jeans.