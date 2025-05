Come Kate Middleton, solo Kate Middleton. Non c’è uscita pubblica della principessa del Galles che non la renda protagonista tra le pagine online delle riviste e nel dibattito sui social. Tra le personalità più amate tra le royals e della casa reale inglese in particolare, il look scelto dalla moglie dell’erede al trono William in occasione dei festeggiamenti dell’80esimo VE Day, Victory Day in Europe, Giorno della Vittoria in Europa, è un’ennesima lezione di stile con una dedica ben definita.