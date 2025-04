Neo imprenditrice e influencer - è ormai il caso di aggiungere - ha inoltre recentemente raccontato ai suoi follower quali sono gli smalti che predilige da sempre per la sua manicure. Chiari e naturali, dal bianco al rosa chiaro, in tonalità pastello e lattiginose, dal finish glossy e delicato. Dall’estetica minimal e romantica, facili da portare e da mantenere, si sposano bene con le unghie corte, come predilige la stessa Meghan. A contribuire al rilancio di questo nail trend sono state le inquadrature della sua serie tv, che mostrano in primo piano le mani della duchessa intente nella preparazione di dolci e ricette, e all'hype che si è scatenato sui social.