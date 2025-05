Che Beatrice Borromeo sia considerata la più elegante tra le royals non è una novità ma non si può non sottolineare quanto il suo stile sempre impeccabile e costruito ad arte sia anche molto discreto. Oltre all'annuale Ballo della Rosa - evento benefico monegasco per la Fondazione dedicata alla Principessa Grace Kelly - e al Gran Premio di Formula 1, è possibile ammirare i suoi look in poche occasioni pubbliche. Nata a San Candido, 40 anni il prossimo agosto, è nel front row delle sfilate di Dior durante le Fashion Week di Parigi, in Scozia e, più recentemente, a Roma per la presentazione della collezione Dior Cruise 2026.