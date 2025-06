Non solo la "signora Bezos": ecco chi è Lauren Sanchez

La gavetta di Lauren Sanchez è iniziata nelle televisioni locali di Phoenix e Los Angeles, lavorando per emittenti come KTVK-TV e KCOP-TV. Il grande salto è arrivato con ruoli di spicco come reporter per il programma di intrattenimento Extra e co-conduttrice di Good Day LA su Fox 11, tra il 2011 e il 2017. È apparsa anche in show di successo come The View e So You Think You Can Dance, conquistando il pubblico con il suo carisma. Parallelamente, la passione per il volo, ereditata dal padre meccanico aeronautico, l’ha spinta a ottenere la licenza di pilota di elicotteri nel 2016. “Voglio stare in elicottero tutto il tempo. È dove mi sento completa”, ha dichiarato a The Hollywood Reporter.