Amazon, dopo 25 anni insieme Jeff Bezos divorzia dalla moglie Mackenzie

Il messaggio diffuso via social si chiude così: "Restiamo una famiglia, restiamo cari amici" dopo aver precisato che "nei nostri 25 anni di matrimonio siamo stati uniti in imprese e progetti". Mackenzie, 48 anni, è una scrittrice di romanzi e uno dei suoi libri più famosi è "The testing of Luther Albright". I due, che hanno quattro figli, si erano incontrati quando entrambi lavoravano per la società di investimenti di New York D.E. Shaw, molto prima della nascita di Amazon.



Si dice che parte del piano strategico della Internet company venne scritta da Jeff e Mackenzie durante un viaggio in auto tra New York e Seattle. Oggi Forbes stima la fortuna di Bezos in 137 miliardi di dollari.