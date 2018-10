Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti americani a 15 dollari l’ora

Tutti i dipendenti delle filiali americane di Amazon non potranno essere pagati meno di 15 dollari l’ora, contro i 7,25 attuali a partire da novembre. Il colosso dell’e-commerce in mano a Jeff Bezos specifica in una nota che questo provvedimento riguarderà circa 250.000 dipendenti e 100.000 addetti stagionali. L’annuncio arriva dopo anni di contestazioni sindacali, in particolare sulle condizioni dei lavoratori.