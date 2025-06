Nozze Bezos a Venezia: schiuma party, yacht di lusso e prime star

Al via i festeggiamenti di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia per le nozze. Più che un matrimonio quello del fondatore di Amazon pare un festival con tanto di ospiti vip, proteste e telecamere di tutto il mondo puntate sulla laguna. Intanto si comincia con uno “schiuma party” a bordo del mega-yacht di Bezos. I primi ospiti vip sono arrivati (ormeggiate le barche extra-lusso) e Ivanka Trump è atterrata in Italia.