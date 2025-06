Media Usa: anche Ivanka Trump alle nozze di Bezos a Venezia

Donald Trump non ci sarà, ma al matrimonio bis a Venezia di Jeff Bezos con la giornalista e pilota di elicotteri Lauren Sanchez il clan della Casa Bianca sarà rappresentato degnamente: la figlia Ivanka col marito Jared Kushner e forse anche il primogenito Don Jr. con la nuova fidanzata Bettina Anderson sarebbero tra gli invitati della tre giorni di festeggiamenti che tra il 24 e il 26 giugno celebreranno l'unione nella città lagunare. Bezos sarebbe già in Adriatico a bordo dello yacht da mezzo miliardo di dollari Koru scortato dalla nave d'appoggio Abeona, un dinghy di oltre 70 metri completo di eliporto. Altri nove yacht con ospiti in arrivo dal mare sarebbero attesi la prossima settimana in laguna, scrivono i media Usa, mentre il sito di gossip Tmz giura che Jeff e Lauren sbarcheranno all'Aman Venice, il lussuosissimo hotel in Palazzo Papadopoli, una delle grandi magioni storiche affacciate sul Canal Grande.