Venezia, nozze extralusso di Bezos: costo per lui? Come una serata in pizzeria per un italiano medio

In parallelo alla festa, a Venezia non mancano le proteste. Alcuni gruppi ambientalisti e associazioni civiche hanno già fatto sentire la loro voce contro la fastosità del matrimonio, che considerano eccessiva in un periodo di difficoltà economica per molti cittadini. Con slogan come "No Space for Bezos" e striscioni installati sui canali, i manifestanti accusano il miliardario di ostentare ricchezza in un luogo fragile e minacciato dall’overtourism. La tensione è stata contenuta dalle forze dell’ordine, ma resta alta l’attenzione sulle possibili contestazioni durante i giorni di festa.