Bezos e Sanchez accendono Venezia: primo party top secret tra vip e blindature

Venezia si trasforma nel cuore glamour del mondo con l’inizio delle celebrazioni per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il primo party, ospitato nel chiostro cinquecentesco della Madonna dell’Orto, ha visto sfilare una parata di star internazionali tra teli anti-zoom, motoscafi blindati e una zona rossa sorvegliata come in un vertice internazionale. All’evento, super riservato, sono attesi circa 200 vip selezionatissimi, mentre i costi dell’intero weekend nuziale – secondo Reuters – sfiorano i 48 milioni di euro (per la sposa si parla addirittura di 27 cambi d'abito). Una cifra da capogiro, che si traduce però in un potenziale indotto di 40 milioni per la città lagunare tra hotel, catering, logistica e fornitori locali. Nel frattempo, non si fermano le proteste di piazza, con attivisti che contestano la festa simbolo del lusso estremo in tempi di crisi.