Venezia, le proteste in Piazza San Marco contro le nozze di Bezos

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in piazza San Marco contro le nozze di Jeff Bezos. Due figure mascherate in abito nuziale sono comparse in piazza legate con una mano a un finto pianeta e con l’altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto "i governi", "i media", "l’economia" e la "giustizia". Alle loro spalle avrebbero poi dovuto issare un grande striscione che recitava con la scritta “The 1% ru(i)ns the world” ("L’un percento rovina il mondo") ma la polizia è intervenuta disperdendo la manifestazione e sgomberando di peso decine di persone. Gli attivisti sono stati identificati. Tra i cartelli esposti alcuni dicevano "Con i soldi di un matrimonio si potrebbe ricostruire Gaza" e "guerra sulla Terra, affari sulla Luna".