Bezos-Sanchez, il gran ballo in maschera e il bacio sul Canal Grande: così gli sposi salutano Venezia

Nelle stesse ore in città è andata in scena la protesta, annunciata, contro la presenza a Venezia del fondatore di Amazon, al terzo e ultimo giorno di festeggiamenti lagunari per il suo matrimonio con la giornalista Lauren Sánchez. Centinaia di cartelli e decine di gonfiabili in mano, erano circa 650-700 i manifestanti all'iniziativa 'No Space for Bezos' - secondo i dati comunicati dalla Digos - che alle 17:30 si sono mossi in un lungo serpentone dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia, lungo Strada Nuova, direttrice principale della città e maggiormente affollata dai turisti. Una manifestazione scandita dal coro "Fuori Bezos dalla laguna", a cui hanno partecipato attivisti, centri sociali, comitati provenienti da tutto il Nordest, con partenze da Padova, Treviso, Vicenza, Schio (Vicenza) e Trento.