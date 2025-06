Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: Lady Gaga ed Elton John danno forfait?

Ieri sera il Canal Grande di Venezia è stato invaso dai motoscafi dei Vip, diretti all'isola di San Giorgio per partecipare alle sontuose nozze di Jeff Bezos. Lo scambio degli anelli tra il miliardario e la giornalista americana Lauren Sanchez ha rappresentato il culmine di tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio dell'anno, all'insegna del lusso. Il "sì" tra il terzo uomo più ricco del mondo e la conduttrice televisiva e pilota di elicotteri è avvenuto in un'atmosfera incantevole, dopo che le firme per l'unione erano state apposte da tempo oltreoceano. Il 26 giugno la coppia aveva condiviso un bacio davanti ai fotografi presso l'hotel di lusso "Aman", seguito da un party nel chiostro della Madonna dell'Orto, interrotto da un temporale che aveva costretto gli ospiti a una fuga affrettata. Duecento gli invitati che avevano partecipato alla cerimonia presso la Fondazione Cini e al Teatro Verde, affacciato sulla Laguna di Venezia, per lo scambio delle vere nuziali e le promesse tra Jeff e Lauren.