Chi è Michele Morselli, l’uomo a cui Armani ha lasciato oltre 60 milioni di euro

Accanto a Michele Morselli, un altro nome ha colpito chi ha avuto accesso al testamento: quello di Bianca, sua figlia. La bambina è stata più volte descritta da Giorgio Armani come "una figlia acquisita", segno di un legame affettivo profondo costruito nel tempo e rinforzato negli anni da una frequentazione costante. Bianca ha vissuto molti momenti della sua infanzia accanto ad Armani, che la considerava parte della sua cerchia familiare più intima.

Nel documento testamentario, il suo nome compare per una polizza assicurativa milionaria, che le sarà liquidata al raggiungimento dell'età compresa tra i 25 e i 30 anni. Un gesto che ha un valore affettivo, ma anche concreto: si tratta di una somma importante pensata per garantirle stabilità e autonomia nel futuro. La scelta conferma quanto profondo fosse il legame tra Armani e la famiglia Morselli, al punto da spingerlo a riconoscere Bianca come parte integrante del suo lascito umano e patrimoniale.