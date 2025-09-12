Logo Tgcom24
Testamento Giorgio Armani: la Fondazione proprietaria del 100% della società | Ma entro 18 mesi dovrà cedere il 15% a Lmvh, Essilux o L'Oreal

Il compagno e braccio destro dello stilista, Pantaleo dell'Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell'azienda

12 Set 2025 - 09:31
Alla Fondazione Giorgio Armani va l'intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l'usufrutto è assegnato a Pantaleo dell'Orco, ai tre nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. È quanto emerge dal testamento di Giorgio Armani, aperto il 9 settembre, cinque giorni dopo la sua morte, avvenuta a Milano il 4 settembre all'età di 91 anni. La Fondazione Armani dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall'apertura della successione dello stilista dovrà "cedere in via prioritaria a uno tra gruppo LVMH, gruppo EssilorLuxottica, Gruppo L'Oreal" il 15% percento della società Armani. La quota potrà essere ceduta anche ad altre società o gruppo societario operanti nel mondo della moda e del lusso e di pari standing con le tre menzionate, con priorità per gruppi con cui Armani ha già partnership, individuato dalla fondazione con l'accordo di Leo Dell'Orco o, se non fosse più in vita, di Andrea e Silvana o loro superstite.

A Dell'Orco il 40% dei diritti di voto di Armani Spa

 Il compagno e braccio destro di Giorgio Armani, Pantaleo dell'Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell'azienda della moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. A Roberta Armani e a Rosanna Armani sono state assegnate azioni senza diritto di voto.

40% partecipazione Essilux a Dell'Orco

 Nel testamento Giorgio Armani destina il 40% della partecipazione in EssilorLuxottica a Leo Dell'Orco e il restante 60% ai familiari, al netto di 100mila azioni che vanno a Michele Morselli e 7.500 azioni ciascuno a Giuseppe Marsocci, Laura Tadini e Luca Pastorelli.

Le ville di Armani alla sorella e ai nipoti

 Giorgio Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L'Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L'usufrutto andrà invece a favore di Dell'Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Toropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

Lasciti anche al manager Morselli e alla figlia Bianca

 Giorgio Armani ha pensato anche al manager della sua società, Michele Morselli, e a sua figlia Bianca, che lo stesso stilista in una intervista tempo fa aveva confessato di considerare "quasi come mia figlia". Lo stilista ha destinato a Morselli due tranche Btp per un valore nominare di 2.070.000 e 30.000.000, più il conferimento di una polizza a un fondo il cui controvalore andrà a Bianca tra i 25 e i 30 anni di età.

Armani nel testamento: "Stile sia essenziale"

 Nel suo testamento Giorgio Armani ha messo nero su bianco i principi fondanti che dovranno guidare la Fondazione nella gestione del Gruppo. Tra questi "la gestione delle attività in modo etico, con integrità morale e di correttezza"; "la ricerca di uno stile essenziale, moderno, elegante e non ostentato"; "l'attenzione all'innovazione, eccellenza, qualità e ricercatezza di prodotto".

