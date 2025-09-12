Testamento Giorgio Armani: la Fondazione proprietaria del 100% della società | Ma entro 18 mesi dovrà cedere il 15% a Lmvh, Essilux o L'Oreal

Alla Fondazione Giorgio Armani va l'intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l'usufrutto è assegnato a Pantaleo dell'Orco, ai tre nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. È quanto emerge dal testamento di Giorgio Armani, aperto il 9 settembre, cinque giorni dopo la sua morte, avvenuta a Milano il 4 settembre all'età di 91 anni. La Fondazione Armani dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall'apertura della successione dello stilista dovrà "cedere in via prioritaria a uno tra gruppo LVMH, gruppo EssilorLuxottica, Gruppo L'Oreal" il 15% percento della società Armani. La quota potrà essere ceduta anche ad altre società o gruppo societario operanti nel mondo della moda e del lusso e di pari standing con le tre menzionate, con priorità per gruppi con cui Armani ha già partnership, individuato dalla fondazione con l'accordo di Leo Dell'Orco o, se non fosse più in vita, di Andrea e Silvana o loro superstite.