Dalle zanne di elefante ai milioni in Btp: ecco come Giorgio Armani ha diviso i suoi averi (e il ruolo del nipote prediletto Andrea)

Il 9 settembre 2025, a Milano, è stato aperto e pubblicato il secondo testamento segreto di Giorgio Armani, redatto il 2 aprile dello stesso anno. Un documento complesso, corredato da planimetrie e disposizioni puntuali, che definisce la sorte di azioni, titoli di Stato, immobili in Italia e all'estero e oggetti personali. La distribuzione dei beni coinvolge i familiari più stretti, collaboratori storici e figure di fiducia. Un'attenzione particolare è riservata al nipote Andrea Camerana, che riceve una quota significativa del patrimonio, mentre ad altri familiari come Rosanna e Roberta Armani sono riservati lasciti più contenuti.