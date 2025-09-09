Mps conquista Mediobanca: i 5 cambiamenti per chi ha un conto con la banca milanese

Per i clienti Mediobanca, l’impatto immediato sul piano operativo sarà nullo. Lo confermano anche gli analisti di QuiFinanza: le due banche operano in segmenti diversi, con Mps focalizzata sul retail banking e Mediobanca più orientata all’investment e private banking. Ciò significa che i conti correnti, le carte, gli strumenti di pagamento e i servizi attivi continueranno a funzionare regolarmente, senza interruzioni né necessità di interventi da parte dei clienti. Nessuna filiale sarà chiusa, almeno nel breve termine, e le condizioni contrattuali esistenti rimarranno invariate. Eventuali razionalizzazioni, qualora previste, saranno oggetto di comunicazioni formali nei prossimi mesi. L’offerta di Mps è stata approvata anche dalla Bce, che ha autorizzato il cambio di controllo.