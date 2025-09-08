Logo Tgcom24
Economia
Mps conquista Mediobanca, l'Opas chiude al 62,3%

08 Set 2025 - 19:36
L'offerta pubblica di acquisto e scambio di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale. Il risultato consente all'istituto senese di superare la soglia del 50% che garantisce la maggioranza assoluta dell'assemblea e, dunque, il controllo di diritto della banca milanese.

