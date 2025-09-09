Luigi Lovaglio, il "baffo di ferro" che ha espugnato Mediobanca

Lovaglio però non si accontenta, e da "banchiere delle emergenze" vuole ora diventare "banchiere d'assalto". E così a gennaio 2025 lancia un'Ops (Offerta pubblica di scambio) su Mediobanca da 13 miliardi di euro, con l'obiettivo di creare un terzo polo creditizio nazionale con Mps motore trainante. Un progetto di integrazione tra una banca commerciale e una banca di investimento specialistica contro cui il management di Piazzetta Cuccia tenta fino all'ultimo di difendersi, ma al quale il mercato alla fine dà credito.



L'offerta chiude al 62,29% del capitale, superando ampiamente la soglia del 50% necessaria per avere la maggioranza assoluta dell'assemblea e quindi il controllo di diritto di Mediobanca. Con il pagamento del corrispettivo dell'offerta, l'istituto guidato da Alberto Nagel diventa a tutti gli effetti una controllata del Monte, catapultato nella plancia di comando delle Generali. "Il mercato ha dato un chiaro sostegno al nostro progetto apprezzando la forte logica industriale e la creazione di valore per gli azionisti e tutti gli stakeholder, oltre che per il sistema Paese", dice Lovaglio all'Ansa. Si tratta di "un progetto di crescita che si fonda sull'unione di due eccellenze italiane e due brand straordinari che condividono una profonda e diffusa cultura del cliente" e da cui nascerà "una nuova forza competitiva altamente diversificata e resiliente, tra i leader nel settore bancario", aggiunge.



Gli effetti sulle Generali Gli effetti di un cambiamento epocale - la fine di una Mediobanca governata dai manager - si potrebbero presto far sentire anche sulle Generali. Il Monte diventa il custode del pacchetto del 13,1% del Leone con cui Piazzetta Cuccia ha regnato per decenni su Trieste. Azioni destinate a saldarsi con quelli di Delfin (10%) e Caltagirone (6,7%), che escono vittoriosi sotto la guida di Lovaglio dal confronto con Piazzetta Cuccia. Per il Cda e il Ceo del Leone, Philippe Donnet, nominati la scorsa primavera, si prospettano mesi impegnativi. Per i clienti invece le conseguenze sono tutte da valutare.