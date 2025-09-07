Elly Schlein: "L'unico interventismo della Meloni è sul risiko bancario"

"L'unico interventismo in economia di questo governo che abbiamo visto è sul risiko bancario". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein al forum Teha di Cernobbio, sottolineando che si tratta di "una partita politica a sostegno di cordate considerate amiche". "Saremo noi - sottolinea - a difendere le regole di mercato, noi che abbiamo costruito una coalizione e siamo in tutte le regioni, perché sui programmi, tassello per tassello, dalla sanità pubblica, alla ricerca, ai diritti stiamo costruendo un'alternativa che sarà solida e credibile per far ripartire questo paese". "I primi interventi - conclude - saranno sul salario minimo e sul costo dell'energia".