Alberto Nagel, ritratto del delfino di Cuccia che punta su Banca Generali per resistere all'assalto di Mps

È arrivato il sì che Alberto Nagel aspettava: la Bce ha autorizzato Mediobanca ad acquisire il controllo diretto di Banca Generali, mentre Bankitalia ha approvato il controllo indiretto delle controllate Generfid, Intermonte, Nextam, 8a+ Investimenti e Tosetti Value. "Da molti anni consideriamo Banca Generali la migliore opportunità di fusione e acquisizione per noi. Oggi le stelle si sono allineate", aveva dichiarato l'ad nella conferenza con gli analisti. Per l'uomo che ha dedicato la sua carriera a trasformare Mediobanca, è il coronamento di una strategia lunga vent'anni.

