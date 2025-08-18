Via libera della Bce all'Ops di Mediobanca su Banca Generali

Via libera della Bce all'acquisizione di Banca Generali da parte di Mediobanca. Lo annuncia Piazzetta Cuccia sottolineando che Francoforte autorizza Mediobanca ad "acquisire il controllo diretto di Banca Generali" mentre Bankitalia dà il via libera ad acquisire il controllo indiretto e la partecipazione qualificata nelle controllate Generfid, Intermonte, Nextam, 8a+ Investimenti e Tosetti Value. Mediobanca è tenuta a presentare un piano d’integrazione entro 6 mesi dall'acquisizione di Banca Generali, che, seguito dell'acquisizione, sarà soggetta alla vigilanza diretta della Bce.