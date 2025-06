Mediobanca promette 4,9 miliardi di euro agli azionisti in tre anni: così Piazzetta Cuccia spera di resistere all'Ops di Monte dei Paschi

Una mossa con cui i vertici di Piazzetta Cuccia sperano di riuscire a resistere all'Ops del Monte dei Paschi di Siena nell'ottica dello "stand alone", sostenuto dall'amministratore delegato Alberto Nagel. "L’estensione al 2028 del piano 'One brand - One culture' - spiega, commentando l'aggiornamento dei target - dimostra come Mediobanca sia in grado di realizzare, pur in un contesto macroeconomico complesso, un'ulteriore solida crescita di ricavi, utili e redditività, puntando a conseguire i migliori rendimenti di settore, associati a un basso profilo di rischio e di execution, nonché a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti".