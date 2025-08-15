Il Mef Paperone di Piazza Affari: vale 81 miliardi di euro nel 2025

Il Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti, si conferma il re di Piazza Affari. Secondo la tradizionale classifica di Ferragosto elaborata da Milano Finanza, il portafoglio azionario pubblico (che comprende sia le partecipazioni dirette sia quelle gestite tramite la Cassa Depositi e Prestiti, e che vale l'8% dell'intera capitalizzazione della Borsa italiana) ha raggiunto un valore di oltre 81 miliardi di euro, con un incremento del 26,7% rispetto al 2024, battendo la performance del Ftse Mib (+21%). Un risultato trainato dall’ottimo andamento del comparto Difesa.