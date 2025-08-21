Banca Generali, l'assemblea di Mediobanca boccia l'Ops

I voti favorevoli all'operazione voluta dall'amministratore delegato Alberto Nagel, che parla di "opportunità mancata", si sono fermati al 35%
© Ansa
L'assemblea di Mediobanca ha bocciato l'Offerta pubblica di scambio su Banca Generali. È quanto si apprende da una nota diffusa al termine dell'incontro dei soci, che hanno votato tramite il rappresentante designato. I voti favorevoli all'operazione voluta dall'amministratore delegato Alberto Nagel si sono fermati al 35%, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati. Contrari il 10% e astenuti il 32%. All'appuntamento risultava presente il 78% del capitale.
"Mediobanca, preso atto dell'esito dell'assemblea, dichiara decaduta l'offerta su Banca Generali", sottolinea nella nota al termine dell'assemblea Piazzetta Cuccia. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale", ha dichiarato Nagel.
"Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca". Così l'a.d. di Mediobanca Alberto Nagel ha commentato l'esito dell'assemblea che ha bocciato l'ops su Banca Generali. "Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps", ha aggiunto.
