Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
AZIONISTI RIUNITI

Banca Generali, l'assemblea di Mediobanca boccia l'Ops

I voti favorevoli all'operazione voluta dall'amministratore delegato Alberto Nagel, che parla di "opportunità mancata", si sono fermati al 35%

21 Ago 2025 - 11:34
© Ansa

© Ansa

L'assemblea di Mediobanca ha bocciato l'Offerta pubblica di scambio su Banca Generali. È quanto si apprende da una nota diffusa al termine dell'incontro dei soci, che hanno votato tramite il rappresentante designato. I voti favorevoli all'operazione voluta dall'amministratore delegato Alberto Nagel si sono fermati al 35%, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati. Contrari il 10% e astenuti il 32%. All'appuntamento risultava presente il 78% del capitale.

Leggi anche

Il Mef Paperone di Piazza Affari: vale 81 miliardi di euro nel 2025

Decade l'offerta su Banca Generali

 "Mediobanca, preso atto dell'esito dell'assemblea, dichiara decaduta l'offerta su Banca Generali", sottolinea nella nota al termine dell'assemblea Piazzetta Cuccia. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale", ha dichiarato Nagel.

Nagel: "Opportunità mancata, soci in conflitto interesse"

 "Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca". Così l'a.d. di Mediobanca Alberto Nagel ha commentato l'esito dell'assemblea che ha bocciato l'ops su Banca Generali. "Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps", ha aggiunto.

Ti potrebbe interessare

mediobanca
generali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema