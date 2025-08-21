Banca Generali, l'assemblea di Mediobanca boccia l'Ops

"Mediobanca, preso atto dell'esito dell'assemblea, dichiara decaduta l'offerta su Banca Generali", sottolinea nella nota al termine dell'assemblea Piazzetta Cuccia. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale", ha dichiarato Nagel.