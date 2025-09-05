Giorgio Armani diventa un aggettivo: "armaniano" entra nella Treccani

Nel cinema succede spesso ai più grandi. Diventare un aggettivo è forse il più grosso riconoscimento dello stile unico di un autore. Tutti abbiamo ben chiaro a che immaginario ci si riferisce quando si parla di qualcosa di "felliniano" o "kubrickiano". Uno degli ultimi ad avere avuto questo onore tra i registi è stato in ordine di tempo Quentin Tarantino, che forse non sarebbe stato così grande e "tarantiniano" senza quei completi elegantissimi e iconici indossati nel suo Pulp Fiction. A confezionarli era stato Giorgio Armani, che grazie a un'altra pellicola come American Gigolò si fece d'altra parte idolatrare anche dalle parti di Hollywood. Ora, dopo la sua morte, lo stilista per eccellenza viene insignito di quello stesso attestato di stima offerto ai giganti della settima arte e diventa anch'egli un aggettivo: da oggi "armaniano" diventa un neologismo riconosciuto persino dalla Treccani. Perché in fondo anche il suo viaggio unico nella moda è stato proprio "un bel film".