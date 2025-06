Fausto Bertinotti mette all'asta i suoi Andy Warhol e altri pezzi pregiati

All'asta che si terrà il 2 luglio, i Bertinotti faranno battere anche due quadri di Piero Dorazio (valore stimato 3-4mila euro, base d'asta mille euro). Entrambi con dedica personale. Sul primo, in basso a sinistra, si legge: "Auguri per Lella Bertinotti, 25.6"; e sul retro: "Auguri per Lella Bertinotti, leggiadra colonna del suo compagno, custode e promotore delle nostre speranze!"



Sul secondo quadro si legge: "Per Lella e Fausto Bertinotti, Ricordo di Todi con auguri per il loro 32mo anniversario di armonia e felicità. 4.9.97 Piero Dorazio".



Non basta: dalla collezione Bertinotti vanno all'asta anche una scultura in ceramica di Giosetta Fioroni (valore stimato, 3-4mila euro) e un quadro di Titina Maselli, sorella del regista Citto Maselli, del valore di 4-6mila euro.