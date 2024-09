I musei d’arte contemporanea più belli del mondo

Belli da ammirare, oltre che da visitare: i musei di arte contemporanea sono spesso opera di archi-star che esprimono il meglio di sé in questi edifici, creando opere straordinarie. Hanno forme ardite, a volte squadrate e quasi minimaliste, in altri casi sinuose e ardite: si tratta sempre e comunque di luoghi da esplorare per ammirarne gli spazi in sé, oltre che per contemplare i capolavori che custodiscono.