Una foresta di colonne: dieci edifici straordinari in tutto il mondo

Colonne poderose, oppure slanciate verso il cielo, o ancora costruite per sorreggere cripte e templi: ne abbiamo scelti dieci ai quattro angoli del mondo, non solo da scoprire e ammirare, ma possibilmente da visitare.

Colonne a non finire, per abbellire ambienti dall' architettura già incredibile: questi colonnati, posto che si possano chiamare così, si trovano in tutto il mondo e sono stati realizzati in epoche diverse.

GRANDE MOSCHEA, Cordova, Spagna- La Grande Moschea di Cordova, oggi cattedrale dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, è una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica e dell'architettura gotica e rinascimentale dell'Andalusia. La parte più affascinante dell'edificio è il bosco di colonne che costituisce la sala della preghiera, formato da varie navate composte da colonne e archi bicolori a ferro di cavallo. In totale le colonne sono oltre 1300.



COMPLESSO TEMPLARE DI KARNAK, Egitto - Il complesso templare di Karnak si trova sulla riva destra del Nilo, rispetto alla sorgente, e la sua costruzione procede di pari passo con la storia egiziana antica in un arco di oltre 1600 anni, tra il 2065 e il 340 a.C. circa. Il complesso templare ha dimensioni gigantesche (oltre 300mila metri quadrati). Particolarmente spettacolare è la "Grande Sala Ipostila" con le sue 134 poderose colonne.



TEMPIO DI LUXOR, Egitto - Rispetto al tempio di Karkak che sorge a poca distanza, il complesso di Luxor ha uno sviluppo architettonico più longitudinale, con proporzioni più strette e lunghe, accentuando la simbologia del percorso sacro verso gli dei. Il suo sviluppo principale si deve a Ramses II. Si accede al tempio lungo la Via degli Dei: un lungo viale fiancheggiato da 40 gigantesche sfingi mentre il cortile maggiore, di forma rettangolare, è circondato sui quattro lati da un doppio giro di poderose colonne papiriformi.



COLONNATO DI SAN PIETRO, Città del Vaticano – Il colonnato di Piazza San Pietro è disegnato come un prolungamento ellittico della facciata della Basilica e si protende ad abbracciare idealmente l’umanità intera. Disegnato da Gian Lorenzo Bernini, è composto da 284 colonne e 88 pilastri disposti su quattro file e sormontati da un architrave coronato da una cornice marmorea sulla quale trovano posto 162 imponenti statue di santi.

PARTENONE, Atene, Grecia - Il Partenone è uno degli edifici più famosi al mondo. È un tempio greco periptero, ovvero dotato di un portico con colonne, situato alla sommità dell'acropoli di Atene, ed è dedicato alla dea Atena, protettrice della città. il Partenone è ottastilo di ordine dorico: ha cioè 8 colonne sul lato corto e 17 su quello lungo.



FORTE ROSSO, Nuova Delhi, India – Il Forte di Delhi, conosciuto con il nome di Lal Qil'ah, che significa "Forte Rosso", deve il suo nome al colore della pietra arenaria con la quale è stato costruito, verso la metà del '600. Al suo interno si può accedere a differenti edifici, tra cui gli impressionanti padiglioni imperiali, un tribunale, una moschea e un museo. È patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.



FORTE AMBER, Amer, India - Questa fortezza situata ad Amer, una città a 11 km circa da Jaipur, nello stato del Rajasthan, secondo il folklore locale prende nome da Amba, la dea madre Durgā, ed è nota per i suoi elementi artistici in stile indù. Con le sue grandi mura e serie di porte e sentieri in ciottoli, costruito in arenaria rossa e marmo, ha al suo interno quattro cortili: il secondo ospita il Diwan-i-Aam o sala delle udienze pubbliche, dotata di una doppia fila di colonne e di una piattaforma con 27 colonne, ognuna delle quali sormontata da un capitello a forma di elefante. Qui il Raja teneva le udienze e ascoltava le petizioni da parte dei sudditi.



MOSCHEA DEL PROFETA MAOMETTO, Medina, Arabia Saudita - La Moschea del Profeta sorge sul luogo in cui, fin dal 622, Maometto fece edificare un locale destinato alla preghiera, attiguo alla stessa abitazione costruitagli non appena giunto a Medina. L'elemento architettonico più importante della moschea è la Cupola Verde che sovrasta il centro della moschea e le sottostanti tombe del profeta e dei suoi primi due successori.



SANTUARIO FUSHIMI INARI, Kyoto, Giappone - Questo celebre tempio scintoista è raggiungibile attraverso un lungo sentiero a gradini che si arrampica lungo una collina, fiancheggiato da migliaia di torii, speciali porte donate dai fedeli. Il tempio è dedicato a Inari, divinità protettrice della prosperità e della ricchezza dei raccolti, in particolare del riso. La salita costituisce un vero e proprio percorso devozionale, mentre per i turisti è una delle principali attrazioni di Kyoto.

GRANDE MOSCHEA DI KAIROUAN, Tunisia - Questa moschea, una delle più importanti della Tunisia, è stata costruita a partire dal 670 (che corrisponde all'anno 50 secondo il calendario islamico) e è stata modello per tutte le moschee successive del Maghreb. Copre una superficie di 9000 metri quadrati e all'esterno ha l'aspetto di una fortezza. Il cortile, accessibile da sei porte laterali, ha pianta rettangolare ed è circondato da gallerie con colonne in granito e in porfido.