"Andy Warhol. A serial identity", in mostra a San Marino i mille volti dell'artista

Con le oltre 60 opere esposte, provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh, la mostra "Andy Warhol. Serial Identity" offre una panoramica sull'universo creativo di uno dei più grandi protagonisti della cultura contemporanea mondiale. Artista poliedrico, pittore, illustratore, scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista, direttore della fotografia e attore, con la sua produzione trasversale ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte, con una cifra stilistica lo rende inconfondibile.

La vasta produzione di Andy Warhol "Andy Warhol. Serial Identity" raccoglie una sintesi di quella che è stata la vastissima produzione di Andy Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda fino alle più importanti opere pop, passando per una sezione collaterale che raccoglie i vinili di band iconiche (tra tutte i Velvet Underground e i Rolling Stones), e i libri che lo vedono in veste di autore e illustratore, oltre al mitico Interview Magazine. Questa sezione in particolare è ospitata presso la Galleria Nazionale insieme a un focus sul cosiddetto tema Death and Disasters con le celebri Electric Chair. Proprio con un'opera appartenente a questa serie l'artista partecipò, nel 1967, alla sesta Biennale di San Marino su invito di Giulio Carlo Argan.

Il percorso espositivo "Andy Warhol. Serial Identity" si apre con una serie di disegno realizzati nella New York degli Anni 50, quando Andy Warhol lavorava come disegnatore pubblicitario e illustratore di libri e riviste. A partire dagli Anni 60, il superamento del concetto di unicità dell'opera d'arte gli permette di trovare nella serialità la sua cifra stilistica. Sono proprio di questo periodo le celebri serigrafie dedicate a Marilyn Monroe e Mao, i Flowers, le Cow, la Campbell’s Soup. Durante gli Anni 70 la sua ricerca si arricchisce di contenuti e le nuove immagini tratte dai mass media gli forniscono lo spunto per i suoi celebri ritratti di personaggi famosi: due su tutti Liza Minnelli, Joseph Beuys. La serie Ladies and Gentlemen (1975)è dedicata a travestiti e drag queen di origine afroamericana e ispanica. Si conclude con le opere degli Anni 80, raccontati dall'artista nelle celebri produzioni televisive presentate in mostra con una documentazione di Andy Warhol’s T.V. - Special Project, video compilation co-prodotta da MA*GA, MEET Digital Culture Center e SEA.



La mostra "Andy Warhol. Serial Identity", curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella, è prodotta dal Museo MA*GA e da Spirale d’Idee (MI), in collaborazione con la Città di Gallarate, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura di San Marino, il Dipartimento Turismo e Cultura San Marino e gli Istituti Culturali San Marino, e sostenuta in qualità di main partner da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.. L’esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Nomos Edizioni.