“Andy - I fatti e la favola”: in un fumetto, la vita di Warhol

Un graphic novel per raccontare il segreto del successo del genio della pop art, Andy Warhol . È questa la sfida del fumettista olandese Typex , che nel suo nuovo libro “ Andy – I fatti e la favola ” (edito da Bao Publishing, pp. 562, euro 24,65) farà rivivere lo stile illustrativo dell’artista più famoso del Ventesimo secolo. Dieci capitoli per descrivere la strada tortuosa che ha condotto Warhol dalla sua infanzia difficile fino alle vette della celebrità: dalle prime illustrazioni fino alla collaborazione con i Velvet Underground. Ciascuna parte disegnata con uno stile differente, un ulteriore tributo al re della pop art.

Typex, che già in passato si era misurato con grandi artisti come Rembrandt, non si limita al ritratto del grande artista ma racconta con lui tutto un mondo, quello della cultura pop del Ventesimo secolo.



Ecco un piccolo estratto del graphic novel: