Bertinotti: "Meloni non si riconosce in Ventotene? Le avrei tirato un libro quando l'ha detto"

Durante l'intervista ha proseguito: "Meloni è abituata a fare un discorso istituzionale in apertura del dibattito e una trasgressione nel finale in cui si propone come leader, neanche di partito ma di fazione". E ha poi aggiunto: "Non sto parlando del mito, di persone o situazioni che non possono essere sottoposte a critica. Si può. Ma se tu stai parlando di un atto considerato fino all'altro ieri fondativo della Repubblica italiana, fino all'altro ieri tutti, compreso il Movimento sociale italiano, avevano un atto di rispetto nei confronti di Ventotene, che veniva sempre pluricitata, e tu invece irrompi contro gli estensori del testo che stavano al confino... Io, che sono non violento, di fronte a questa trasgressione avrei lanciato un oggetto contundente verso la presidente del Consiglio, prendendola o non prendendola, questo va da sé, e facendomi espellere".



Per poi concludere: "Bisogna segnalare che un limite è stato oltrepassato. Devo comunicare al popolo che così non si può fare nel Parlamento della Repubblica italiana. Per cui faccio un atto per cui mi condanno poi, ma intanto ti tiro un libro, che è sempre una buona cosa. E magari anche ti serve poi..."