Manifesto Ventotene, Metsola lo difende: Un pezzo di storia UE

Il Manifesto di Ventotene "è un pezzo di storia, vi sono le prime tracce dell'idea di un'Europa federale": lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, a margine della sua conferenza stampa a Bruxelles. "L'Europa è stata costruita sulle spalle di molti giganti, compresi italiani. Ieri ho discusso con Meloni solo di questioni di oggi, non voglio certo mettere in discussione il suo impegno europeo, quello che posso dire è che se vediamo al modo in cui l'Europa si è sviluppata l'Italia è sempre stata al centro", ha aggiunto la presidente intervenendo dopo la polemica scoppiata in Italia a seguito delle parole usate da Giorgia Meloni a Montecitorio.